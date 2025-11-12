Karabük'te beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 1'i çocuk 5 yaralı

Karabük-Eskipazar yolunda beton mikseri ile otomobil çarpıştı; 1’i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 16:36
Kaza ve müdahale

Karabük-Eskipazar kara yolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsü M.A. olan 78 SP 901 plakalı beton mikseri ile sürücüsü T.B. idaresindeki 78 AAT 534 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü T.B. ile araçtaki yolcular V.B., İ.A., Y.G. ve O.B. (10) yaralandı. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hepsi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Soruşturma

Kazayla ilgili yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

