Karabük’te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı — 2 zanlı tutuklandı

Karabük’te bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Olayın gelişimi

Karabük'ün Hürriyet Mahallesi pazar yerinde gece saatlerinde İbrahim Ayvataş ile Bahattin K. ile Emre E. ve Oğuzhan Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Ayvataş ve Bahattin K. bıçaklandı.

Yaralılar, müdahale için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen İbrahim Ayvataş yaşamını yitirdi; diğer yaralı tedavi altına alındı.

Gözaltı ve adli süreç

Olayla ilgili olarak Emre E. ve Oğuzhan Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlılar Karabük Adliyesi’ne sevk edildi ve tutuklandılar.

Cenaze töreni

İbrahim Ayvataş'ın cenazesi, Fatih Mahallesi Elif Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi. Törene Ayvataş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar ve çok sayıda vatandaş katıldı.