Karabük'te Bir Evden 1 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Karabük'te Kurtuluş Mahallesi'nde bir evden 1 kamyon çöp çıkarılarak temizlik yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 17:46
Karabük'te Bir Evden 1 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Karabük'te, Kurtuluş Mahallesi Nergis Sokak'taki bir evde yapılan temizlik çalışmaları dikkat çekti. Evden gelen kötü koku üzerine yapılan ihbar sonrası, belediye ekipleri harekete geçti.

Polis, zabıta ve temizlik ekipleri, eve geldiklerinde kötü bir manzarayla karşılaştılar. Evin ve bahçenin çöplerle dolması nedeniyle ekipler, hareket etmekte zorlandı. Yapılan incelemenin ardından, 1 kamyon dolusu çöp toplandı.

Toplanan çöplerin ardından, ekipler evin içini de detaylı bir şekilde temizleyerek vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı. Bu temizlik çalışması, bölgedeki atık yönetimi konusunda halkın duyarlılığının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Karabük'te 1 kamyon çöp çıkarılan ev ve bahçe, belediye ekiplerince temizlendi.

Karabük'te 1 kamyon çöp çıkarılan ev ve bahçe, belediye ekiplerince temizlendi.

Karabük'te 1 kamyon çöp çıkarılan ev ve bahçe, belediye ekiplerince temizlendi.

Karabük'te 1 kamyon çöp çıkarılan ev ve bahçe, belediye ekiplerince temizlendi.

İLGİLİ HABERLER

KOSGEB Kayseri'den Girişimcilere 800 Milyon TL Destek Paketi

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

Devletten Emeklilere Kıyak: Yüzde 30 Destek ile Yeni Dönem Başlıyor

Diyarbakır'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Otobüsler Bedava

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sivas'ta Market Yangını: Çalışanların İhbarı Ekipleri Harekete Geçirdi
2
Brüksel'de Su Yönetimi İçin Tarihi Forum: TDT Bölgesel Su Forumu
3
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Kilo Kokain Ele Geçirildi
4
ABD, Golden Pass'in LNG İhracat İznini Uzattı
5
Rusya'da İşsizlik Oranı Arttı: Ocak 2024'te Yüzde 2.4'e Yükseldi
6
ABD Savunma Bakanı Hegseth: Çin ile Olası Savaşa Hazırlıklıyız
7
Katar ve Endonezya Dışişleri Bakanları Gazze ve Batı Şeria'yı Görüştü

Benzin Fiyatlarında Dev İndirim Müjdesi: 1 Lira 30 Kuruş!

2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Rakamlar verildi

Ziraat Bankası'ndan Ramazan'a Özel 2500 TL Destek

Kamuya 495 Personel Alımı Başlıyor: KPSS’li KPSS’siz Başvuru İmkanları

Ticaret Bakanlığı'ndan Uyarı: Çocuğunuzun Sağlığı Tehlikede, O Oyuncakları Atın!

Erzurum'da 10.000 İhtiyaç Sahibi İçin Ramazan Yardımı Başlatıldı

Emeklilikte Çığır Açacak Düzenleme: Erken Emeklilik Hayali Gerçek Oluyor

Devletten Emeklilere Kıyak: Yüzde 30 Destek ile Yeni Dönem Başlıyor

Dündar, 17 Mart’ta Sigara Zammını Duyurdu!

Emeklilerin Bayram İkramiyesi Beklentisi Sarsıcı Rakamlarla Gündemde

KOSGEB Kayseri'den Girişimcilere 800 Milyon TL Destek Paketi

Diyarbakır'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Otobüsler Bedava