Karabük'te Bir Evden 1 Kamyon Çöp Çıkarıldı

Karabük'te, Kurtuluş Mahallesi Nergis Sokak'taki bir evde yapılan temizlik çalışmaları dikkat çekti. Evden gelen kötü koku üzerine yapılan ihbar sonrası, belediye ekipleri harekete geçti.

Polis, zabıta ve temizlik ekipleri, eve geldiklerinde kötü bir manzarayla karşılaştılar. Evin ve bahçenin çöplerle dolması nedeniyle ekipler, hareket etmekte zorlandı. Yapılan incelemenin ardından, 1 kamyon dolusu çöp toplandı.

Toplanan çöplerin ardından, ekipler evin içini de detaylı bir şekilde temizleyerek vatandaşların rahat bir nefes almasını sağladı. Bu temizlik çalışması, bölgedeki atık yönetimi konusunda halkın duyarlılığının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Karabük'te 1 kamyon çöp çıkarılan ev ve bahçe, belediye ekiplerince temizlendi.

Karabük'te 1 kamyon çöp çıkarılan ev ve bahçe, belediye ekiplerince temizlendi.