Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Karabük'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 20:34
Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Karabük Merkezli Dolandırıcılıkta Gözaltılar

Karabük'te düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık

Şüphelilerin, sosyal paylaşım siteleri üzerinden yapılan yatırım vaatleriyle mağdurları dolandırarak haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Mağdurların sosyal medya aracılığıyla kandırıldığı öğrenilirken, elde edilen gelirlerin başka kişilerin hesapları üzerinden kripto para piyasalarına aktarıldığı belirlendi.

Önemli Mali Kayba Neden Oldular

Yürütülen araştırmalarda, şüphelilerin Karabük'te 2 kişiyi 578 bin lira, 17 ildeki 39 farklı olayda ise mağdurları yaklaşık 15 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Koordineli Operasyon

Karabük Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda, Mersin, Adana ve Kayseri'de eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve bu operasyon sonucunda 5 zanlı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Firari Zanlıların Peşindeler

Ayrıca, zanlılardan 3'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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