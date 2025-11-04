Karabük'te Eğitim Altyapısı Güçleniyor — İl Özel İdare'den Yeni Okullar

Karabük İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Sözen, Karabük’te eğitimin altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü açıkladı. İl Genel Meclisi Kasım ayı toplantılarının 2. bileşiminde, İl Özel İdaresi Plan, Proje ve Yatırım İnşaat Müdürlüğü tarafından ihaleleri yapılan ve İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile birlikte kontrolleri yürütülen eğitim yatırımları görüşüldü.

Yatırımlar ve devam eden çalışmalar

2024-2025 eğitim öğretim yılında il genelinde 5 yeni okul tamamlanarak eğitime kazandırıldı. 7 okulun inşaatı, 1 okulun deprem güçlendirme çalışması ve 16 okulun bakım-onarım çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca 3 okulun deprem güçlendirmesi ve 33 okulun büyük bakım-onarımı tamamlandı; 2 yeni okul projesi ise ihale aşamasında bulunuyor.

Gelecek için yatırım

Ahmet Sözen çalışmaları değerlendirirken, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın modern, güvenli venitelikli ortamlarda eğitim görmeleri için İl Özel İdaremiz tümimkânlarını seferber etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Eğitime kazandırılan 3 okul ve yapımı süren 1 okul için hayırsever iş insanlarına teşekkür eden Başkan Sözen, "Eğitime yapılan her yatırım,geleceğe atılmış en kıymetli adımdır. Bu bilinçle hareket eden tümhayırseverlerimize, İl Özel İdaremiz adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Sözen, İl Özel İdaresinin sadece eğitimde değil, altyapıdan tarıma kadar birçokalanda kente değer katan projelere imza attığını belirterek, "EğitimKenti Karabük’te; geleceğe yatırım yapmaya, eğitimin altyapısınıgüçlendirmeye ve çocuklarımız için modern, güvenli eğitim ortamlarıoluşturmaya kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

KARABÜK İL GENEL MECLİSİ BAŞKANI AHMET SÖZEN, KARABÜK’TE EĞİTİMİN ALTYAPISINIGÜÇLENDİRMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALARIN ARALIKSIZ SÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ.