Karabük'te Eğitime Kar Engeli: Taşımalı Eğitim Durdu

Karabük'te Eğitimde Aksamalar Bekleniyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verileceği açıklandı. Bu durum, il merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitim kapsamında olan öğrenciler için de geçerli olacak.

Valilikten Resmi Açıklama

Karabük Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, Eflani ilçesinin tamamında ve diğer bölgelerdeki taşımalı eğitim için de yarın eğitimlerin yapılmayacağı bildirildi. Eflani'deki tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağı duyurusu ile birlikte, il genelinde süren kar yağışının ve buzlanmanın eğitim sürecini olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

Velilerin ve öğrencilerin bu durumdan haberdar edilmesi amacıyla, gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak, eğitim kurumlarının kapalı tutulmasının kararına varıldığı ifade edildi.