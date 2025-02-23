Karabük'te Eğitime Kar Engeli: Taşımalı Eğitim Durdu

Karabük'te kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim kurumları yarın kapalı olacak.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 20:45
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 20:45
Karabük'te Eğitime Kar Engeli: Taşımalı Eğitim Durdu

Karabük'te Eğitimde Aksamalar Bekleniyor

Karabük'ün Eflani ilçesinde, kar yağışı ve buzlanma gibi olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verileceği açıklandı. Bu durum, il merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitim kapsamında olan öğrenciler için de geçerli olacak.

Valilikten Resmi Açıklama

Karabük Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, Eflani ilçesinin tamamında ve diğer bölgelerdeki taşımalı eğitim için de yarın eğitimlerin yapılmayacağı bildirildi. Eflani'deki tüm eğitim kurumlarının kapalı olacağı duyurusu ile birlikte, il genelinde süren kar yağışının ve buzlanmanın eğitim sürecini olumsuz etkileyeceği vurgulandı.

Velilerin ve öğrencilerin bu durumdan haberdar edilmesi amacıyla, gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Öğrencilerin güvenliği göz önünde bulundurularak, eğitim kurumlarının kapalı tutulmasının kararına varıldığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Batı Şeria'daki Tank Kullanımı: Filistin Dışişleri'nden Sert Tepki
2
Sakarya'da 80 Öğrenci Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Filistin Mesajı: Göç Planı Kabul Edilemez
4
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda Bayrak Değişimi: Hamza Dağ, Muhammed Faruk Acar'a Geçti
5
Denizli'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
6
İsrail'in Gazze'deki Ateşkes İhlalleri: 1 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Filistinli İbrahim es-Şaviş: 'İşkence insanlık dışı ve tarif edilemez'

Mart'ta Fatura Zamı Yok! Bakan Bayraktar'dan Önemli Açıklama

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi