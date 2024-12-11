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Karabük'te Ehliyetsiz Sürücü Polise Yakalandı

Karabük'te 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, kovalamacanın ardından yakalandı. Cezası 61 bin lirayı buldu.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:52
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 15:58
Karabük'te Ehliyetsiz Sürücü Polise Yakalandı

Karabük'te Kovalamaca Sonrası Yakalanan Ehliyetsiz Sürücü

Karabük'te, polisin "dur" ihtarına uymayan bir otomobilin ehliyetsiz sürücüsü, yapılan kovalamaca sonucunda yakalandı. Olay, Kurtuluş Mahallesi Kezban Durağı mevkisinde meydana geldi.

Kovalamaca Başladı

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yakıt almak üzere il merkezine giderken bir aracın mavi renkli sis farı açtığını fark etti. Ekipler, bu araca yaklaşarak plakasını tespit etmeye çalıştı. Ancak, Atatürk Bulvarı üzerinde hızlanan sürücü, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Drift Atarak Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürdü

Kaçmaya devam eden sürücü, ara sokaklarda drift atarak trafik güvenliğini ciddi anlamda tehlikeye soktu. Kovalamaca sırasında, sürücü, park halinde duran 06 TEH 40 plakalı bir araca çarparak hasar meydana getirdi.

Sürücü Yaya Olarak Kaçmaya Çalıştı

Olayın ardından, yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan incelemede, M.A isimli sürücünün ehliyetinin, aday sürücü pozisyonunda alkollü araç kullanma nedeniyle daimi iptal edildiği belirlendi.

Sonuç ve Cezalar

Sürücü M.A'ya, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "dur ikazına uymamak", "aykırı ışık donanımı kullanmak", "sürücü belgesiz araç kullanmak", "drift atmak" ve "muayenesiz araç kullanmak" maddelerinden toplam 61 bin 889 lira idari para cezası kesildi. Ayrıca, sürücü hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan da adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, M.A'nın kullandığı otomobilin park halindeki araca çarpması ve sürücünün yaya olarak kaçış anı açıkça görülüyor.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü kovalamaca sonucu...

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü kovalamaca sonucu...

Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü kovalamaca sonucu yakalandı.

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