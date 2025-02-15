Karabük'te Ehliyetsiz Sürücü Polisten Kaçamadı

Ehliyetsiz Sürücü Kovalama Sonrası Yakalandı

Karabük'te, polisin “Dur” ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde gerçekleşti.

Polis ekipleri, durdurmak istediği otomobilin sürücüsü S.E.'ye “Dur” anonsu yaptı. Ancak sürücü, otomobilini ekiplerin üzerine sürerek bölgeden hızla uzaklaştı.

Kovalamaca Devam Etti!

Yenice yönüne doğru kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ile koordineli olarak geniş kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Ekipler, 34 KFC 314 plakalı aracın Yortan beldesine geçtiğini ve 78 ABU 243 plakalı hafif ticari araçla hareket ettiğini tespit etti.

Kovalamaca sonucu her iki araç da belde merkezinde durduruldu. Otomobili kullanan Ş.E. (17) ve yanındaki Y.D. (17) ile hafif ticari araç sürücüsü N.A.C. (21) ve yanındaki M.M.K. (21) üzerinde ve araçlarında yapılan aramalar sonucunda suç unsuruna rastlanmadı.

Cezada Rekor!

“Genel güvenliği tehlikeye düşürmek” suçundan adli işlem yapılan Ş.E., 58 bin lira idari para cezası ile cezalandırıldı ve kullandığı araç trafikten men edildi. Ş.E.'nin, ehliyetsiz olması nedeniyle uygulama ekiplerinden kaçtığı öğrenildi.