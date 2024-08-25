Karabük'te Enerji Tasarrufu: Güneş Panelleri ile Elektrik Üretimi

Karabük Aydınlıkevler İlkokulu Güneş Enerjisi ile Aydınlatılıyor

Karabük'te, Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen çevre bilinci geliştirme ve enerji verimliliği projeleri kapsamında Aydınlıkevler İlkokulu’nun çatısına güneş panelleri kuruldu. Bu sistemle okul, ihtiyaç duyduğu elektriği yenilenebilir enerji kaynağından elde etmeye başladı.

Enerji Tasarrufu ve Sıfır Atık Projeleri

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, enerji tasarrufu sağlamak ve atık yönetimi konularında farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiriyor. Bu projelerle öğrenciler ve ailelerine enerji tasarrufu ve çevre koruma bilinci aşılanıyor.

Proje Kapsamında Uygulamalar

Aydınlıkevler İlkokulu’nun çatısına yerleştirilen güneş enerjisi sistemi, günlük 50 kilovat enerji üretim kapasitesine sahip. Bu sistem sayesinde güvenilir ve temiz enerji kullanımı sağlanırken, okulun iç mekanları da LED lambalarla donatıldı. Ayrıca, su tasarrufu sağlamak için sensörlü musluklar takıldı.

Hedefler ve Etkinlikler

Bu projeyle birlikte, enerji giderlerinin azaltılması, bütçe tasarrufu sağlanması ve karbon salınımının en düşük seviyeye çekilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda, çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği üzerine çeşitli etkinlikler düzenlenerek toplumda farkındalık artırılması amaçlanıyor.