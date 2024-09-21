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Karabük'te Feci Kaza: 7 Yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 21:51
Karabük'te Feci Kaza: 7 Yaralı

Karabük'te Kazada 7 Kişi Yaralandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucunda toplamda 7 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar arasında 2 çocuk da bulunuyor.

Kaza Detayları

Olay, M.T. (26) yönetimindeki 67 ZB 501 plakalı otomobilin, O.A. (52) idaresindeki 78 DE 993 plakalı araçla çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışma, Safranbolu-Eflani kara yolunda, Kırıklar köyü yakınlarında meydana geldi.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada yaralanan kişiler arasında M.T. ve O.A. ile M.T.'nin aracındaki K.A.T. (28), M.L.T. (1) ve diğer araçtaki S.A. (48), O.A. (22), M.M.A. (9) bulunmaktadır. Olayın ardından, olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, inceleme yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, inceleme yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, inceleme yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, inceleme yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, inceleme yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, inceleme yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, inceleme yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay...

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, inceleme yaptı.

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