Karabük'te Filistin İçin Protesto Gösterisi

Karabük, Türkiye - Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen bir protesto etkinliğiyle Karabük'te bulunan Kemal Güneş Caddesi’nde vatandaşlar, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını kınadı.

Protesto Sırasında Yükselen Sesler

Toplanan grup, İsraila karşı yaptıkları sloganlarla, dünya kamuoyunun dikkatini çekerken, Anadolu Gençlik Derneği Karabük Şubesi Başkan Yardımcısı Yunus Emre Karasu da bir basın açıklaması yaptı.

İçler Acısı Durum

Karasu, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 40 bin Gazzelinin, çoğunluğu çocuk, kadın ve yaşlı olmak üzere hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamasında, "Hiroshima'ya atılan atom bombasının 4 katı fazlası kardeşlerimizin başına yağdırıldı." ifadelerine yer verdi.

Yardım Çağrısı ve Boykot Önerisi

Karasu, Gazze’nin son 10 ayda 2 milyon insanın yerinden edilerek, felakete sürüklendiğini de ifade ederek, dünya ülkelerinin soykırımı izlemekle yetindiğini dile getirdi. "Filistin için yardım kampanyalarına azami destek sağlamalıyız. Bu yardımlar ekmeğimizin ucundan bir parça vermek yerine, ekmeğimizi ikiye bölerek bir yarısını Filistin’e göndermek şeklinde olmalıdır." diye belirtti.

Sonuç Olarak

Karasu, İsrail ve batılı müttefiklerinin ürünlerini boykot etmenin önemine dikkat çekerek, "Bu boykotun, siyonist firmalara zarar vermeye başladığı yönünde bilgiler mevcut. Bu nedenle, Müslümanların bu konuda kararlılık göstermesi gerekmektedir." şeklinde konuştu.