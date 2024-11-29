Karabük'te Gabonlu Öğrenci Suicidi Davasında Mütalaa Açıklandı

Karabük'te Gabonlu Üniversite Öğrencisi Cinayetinde Duruşma Gerçekleşti

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın öldürülmesi davasında, sanık hakkında cumhuriyet savcısı mütalaasını sundu. Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan 6. duruşmaya, öğrencinin ailesi, tanıklar ve taraf avukatları katılırken, sanık D.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Tanık Ulaşımı Sorunu

Tanık olarak dinlenilmesi talep edilen ancak ulaşamayan Ibouanga'nın arkadaşı Cedric Junior Aboghe Nguema'nın 2 Temmuz 2023'te yurtdışına çıktığı belirlenince, mahkeme heyeti bu talep için vazgeçti. Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga, Nguema ile kızı arasında abi-kardeş ilişkisi olduğunu açıkladı. Nguema'nın Karabük'ten ayrılması, ailenin şüphelerini artırdı.

Sanığın Suçlamaları Reddetmesi

Sanık D.A., üzerindeki suçlamaları kesin bir dille reddetti. Ibouanga'yı tanımadığını savunan D.A, "Taciz etmedim. Hastaneye götürmek istiyordum," dedi. Mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın "olası kastla adam öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Aileden Açıklama

Duruşmayı takip eden avukatlar ve aile fertleri adliye önünde bir basın açıklaması yaptı. Müşteki anne Jessica Santda Makemba Panga, kızı için hissettiği acıyı dile getirerek, "Kızım Dina aptal biri değildi. Yardım isteyerek bir arabaya girmesi, bir saldırıya uğramış olabileceğini gösteriyor. Sanık bundan sorumlu ve ceza almasını istiyorum," ifadelerini kullandı.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Olay, Karabük'e bağlı Yeşilköy yakınlarındaki bir hat boyunca, 26 Mart 2023'te meydana geldi. Seyir halindeki bir trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir hareketsiz cisim gördüğünde durumu yetkililere bildirdi. Ekipler, sudan çıkardıkları cesedin, 17 yaşındaki Gabon uyruklu öğrenci Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğunu belirlediler.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucu, 3'ü yabancı uyruklu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden D.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 7 zanlıya ise takipsizlik kararı verildi. İddianamede, D.A. hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun cinsel istismarına teşebbüs" suçundan ise 2 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.