Karabük'te Gabonlu Öğrencinin Ölüm Davası Devam Ediyor

Karabük'te Cinayet Davası Devam Ediyor

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılaması sürmekte. Karabük Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleştirilen 5. duruşmaya, öğrencinin ailesinin yanı sıra tanıklar ve avukatlar katılırken, sanık D.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

Duruşmada Tanıkların İfadeleri

Duruşmada söz alan tanık E.Ç., olay gecesi apartmanda yükselen sesleri duyduğunu ve Ibouanga'nın koşarak oradan uzaklaştığını ifade etti. Ayrıca, olay günü üst katlardan tartışma sesleri duyduğunu belirtti.

Tanık M.Y. ise Ibouanga'nın bir otomobilden inerken gördüğünü ve iki kişinin arasında tartışma olduğunu dile getirdi. Tanık, kadının o sırada kaçtığını belirterek, "Siyahi, saçları örgülü hafif kilolu bir kadındı. Kadın ile erkeğin ayakta olduklarını, erkeğin hafifçe kadını tutmaya çalıştığı esnada kadının yolun yan tarafına doğru koşmaya başladığını gördüm," şeklinde konuştu.

Soruşturmalar ve İfa Şartları

Soruşturma aşamasında gözaltına alınan ve hakkında takipsizlik kararı verilen Y.Y., Ibouanga'yı tanımadığı ancak postanede ona yardımcı olduğunu belirtti. S.Ç. ise Ibouanga'nın kendisine selam verdiğini dile getirerek, onunla telefon numarası alışverişi yaptığını ifade etti.

Ailelerin Duygusal İfadeleri

Mahkemeye gelen Guy Serge Ibouanga ve Jessica Santda Makemba Panga, kızlarının yasaklarını dile getirerek, gerçek suçlunun bulunmasını ve bunun için adli makamlara güven duyduklarını aktardılar.

Sanığın Savunmaları

Sanık D.A., hakkında yöneltilen suçlamaları reddederek, o gece maktulün arabasından indikten sonra ihtiyaç gidermek için dere kenarına gittiğini ifade etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olayın Geçmişi

2023'ün Mart ayında, Karabük'e bağlı Yeşilköy yakınlarında bir tren makinistinin, Filyos Çayı'nda bir ceset görmesi üzerine olay yerine ekipler intikal etmişti. Yapılan incelemeler sonucunda, cesedin 17 yaşındaki öğrenci Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlenmiştir. Soruşturmada, 8 şüpheli gözaltına alınmış ve D.A. tutuklanmış, diğerleri hakkında ise takipsizlik kararı verilmiştir. D.A. hakkında "çocuğu kasten öldürme" ve "çocuğun cinsel istismarına teşebbüs" suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet istenmektedir.

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki 5. duruşmada, öğrencinin ailesi ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga (sağda) ve annesi Jessica Santda Makemba Panga (sağ 2) da katıldı.

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki 5. duruşmada, öğrencinin ailesi ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga (sağda) ve annesi Jessica Santda Makemba Panga (sağ 2) da katıldı.

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki 5. duruşmada, öğrencinin ailesi ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga (sağda) ve annesi Jessica Santda Makemba Panga (sağ 2) da katıldı.

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki 5. duruşmada, öğrencinin ailesi ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga (sağda) ve annesi Jessica Santda Makemba Panga (sağ 2) da katıldı.

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki 5. duruşmada, öğrencinin ailesi ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga (sağda) ve annesi Jessica Santda Makemba Panga (sağ 2) da katıldı.

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki 5. duruşmada, öğrencinin ailesi ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga (sağda) ve annesi Jessica Santda Makemba Panga (sağ 2) da katıldı.

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki 5. duruşmada, öğrencinin ailesi ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga (sağda) ve annesi Jessica Santda Makemba Panga (sağ 2) da katıldı.

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi. Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki 5. duruşmada, öğrencinin ailesi ve tanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Ibouanga'nın babası Guy Serge Ibouanga (sağda) ve annesi Jessica Santda Makemba Panga (sağ 2) da katıldı.