Karabük'te Gabonlu Öğrencinin Ölüm Davasında Sanık Beraat Etti

Karabük'te Beraat Kararı Açıklandı

Karabük'te, Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'yı öldürmekle suçlanan D.A. beraat etti. Karar, Karabük Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada verildi.

Duruşma Detayları

Kararın alındığı duruşmaya, öğrencinin ailesi, tanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanık D.A. ise cezaevindeki görüşme sistemi aracılığıyla bağlandı. Cumhuriyet savcısı, D.A.'nın "olası kastla adam öldürme" ve "cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Duruşmada, müşteki avukatları sanığın tutukluluk halinin devamını isterken, sanık avukatları ise D.A. için beraat kararı verilmesini talep etti. D.A., nezaketle yaptığı savunmasında, "56 yaşındayım. Ailemin başını öne eğecek bir şey yapmadım. Kimseyi öldürmedim. Allah'a sığınıyorum" dedi.

Mahkeme Kararı

Mahkeme heyeti, sanığın nitelikli şekilde kasten öldürme ve cinsel istismara teşebbüs suçlarının sabit olmadığına kanaat getirerek beraat kararı verdi.

Olayın Gelişimi

Olay, 26 Mart 2023'te yaşanmış, Karabüke bağlı Yeşilköy yakınlarında bir trenin makinisti, Filyos Çayı'nda hareketsiz bir kişiyi görerek durumu yetkililere bildirmişti. Yapılan incelemede, sudan çıkarılan cesedin 17 yaşındaki Gabon uyruklu öğrenci Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlenmişti.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 8 şüpheli gözaltına alınmış ve D.A. tutuklanmıştı. Diğer 7 zanlı hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

İddianamede, D.A. hakkında "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "çocuğun cinsel istismarına teşebbüs" suçundan ise 2 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu.