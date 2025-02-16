Karabük'te İmam Dronla Kaybolan İneği Buldu

Karabük'te bir cami imamı, kaybolan ineği dronla bularak köylüye yardım etti.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 12:03
Karabük'te İmam Dronla Kaybolan İneği Buldu

Karabük'te Hayvancılıkla Uğraşan Bir Köylü İmamın Yardımıyla Kurtuldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Alören köyünde hayvancılıkla uğraşan Bayram Öztürk'ün kaybolan ineği, cami imamı Ahmet Faruk Eşmeli tarafından dron yardımıyla bulundu.

Hayvanı Bulma Çabası

Öztürk, ineklerinin kaybolduğunu fark ettikten sonra durumu hemen imam Eşmeli'ye bildirdi. Eşmeli, bölgedeki arama çalışmalarını hızlandırmak için dronunu devreye soktu.

Dronla yapılan aramalardan sonra, kaybolan inek köyün 2,5 kilometre yukarısındaki ormanlık alanda bulundu. Bu başarı, köylülerin desteğiyle sağlandı ve imam Eşmeli’nin modern teknolojiyi kullanması oldukça takdir topladı.

Teşekkürler İmam Eşmeli!

İneğini bulan imama teşekkür eden Bayram Öztürk, böyle bir hizmetin kendisi için çok değerli olduğunu dile getirdi. Bu olay, modern teknolojinin günlük hayatta nasıl faydalı olabileceğinin güzel bir örneği oldu.

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