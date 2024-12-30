Karabük'te 'İşte Birlik, Güçte Birlik' Projesi Tanıtıldı!

Karabük'te Yeni Bir Dönem Başlıyor

Karabük Valiliği tarafından hayata geçirilen 'İşte Birlik, Güçte Birlik Karabük' Kamu ve Sivil Toplum İş Birliği Projesi'nin tanıtım programı, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Vali Mustafa Yavuz, programda şehrin kalkınması için ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Somut Projeler İçin Ortak Akıl

Vali Yavuz, projenin temel amacının akıllarındaki ve gönüllerindeki fikirleri hayata geçirmek olduğunu belirterek, 11 ana başlıkta bir 'fikir mutfağı' oluşturacaklarını vurguladı. Bu platformda biriken görüş ve önerilerin, Karabük’ün gelişimi için projelere dönüştürüleceğini ifade etti.

Birlikte Çalışmanın Önemi

Yavuz, “Gücümüzü birleştirerek bu şehir ve bu şehrin insanı için hedeflerimizi belirlemek zorundayız.” diyerek, katılımcı bir anlayışla eylem planı hazırlayacaklarını belirtti. Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda küçük dokunuşlarla somut projelerin hayata geçirilmesinin büyük bir beklenti olduğunu ifade etti.

Kamu ve Sivil Toplum Gücü