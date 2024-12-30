Karabük'te 'İşte Birlik, Güçte Birlik' Projesi Tanıtıldı!

Karabük'te Yeni Bir Dönem Başlıyor
Karabük Valiliği tarafından hayata geçirilen 'İşte Birlik, Güçte Birlik Karabük' Kamu ve Sivil Toplum İş Birliği Projesi'nin tanıtım programı, 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Vali Mustafa Yavuz, programda şehrin kalkınması için ortak akıl ve iş birliğinin önemine dikkat çekti.
Somut Projeler İçin Ortak Akıl
Vali Yavuz, projenin temel amacının akıllarındaki ve gönüllerindeki fikirleri hayata geçirmek olduğunu belirterek, 11 ana başlıkta bir 'fikir mutfağı' oluşturacaklarını vurguladı. Bu platformda biriken görüş ve önerilerin, Karabük’ün gelişimi için projelere dönüştürüleceğini ifade etti.
Birlikte Çalışmanın Önemi
Yavuz, “Gücümüzü birleştirerek bu şehir ve bu şehrin insanı için hedeflerimizi belirlemek zorundayız.” diyerek, katılımcı bir anlayışla eylem planı hazırlayacaklarını belirtti. Şehrin ihtiyaçları doğrultusunda küçük dokunuşlarla somut projelerin hayata geçirilmesinin büyük bir beklenti olduğunu ifade etti.
Kamu ve Sivil Toplum Gücü
Vali Yavuz, Karabük'te yaklaşık 900 dernek, vakıf, sendika, meslek odası ve kooperatif bulunduğunu belirtti. Özellikle 677 derneğe kayıtlı, 47 bin 762 üye ile nüfusun yaklaşık yüzde 18,5 Proje tanıtımına AK Parti Karabük milletvekilleri, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve çeşitli il ve ilçelerin yöneticileri katıldı. Proje kapsamında belirlenen 11 ana başlıktan sorumlu koordinatör kurum yetkilileri sunum yaptı. ‘İşte Birlik, Güçte Birlik Karabük’ projesi, hem vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmayı hem de toplumda dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini artırarak kamu politikalarının daha etkili bir şekilde yürütülmesine katkı sağlaması planlanıyor. Karabük Valiliğince hazırlanan İşte Birlik Güçte Birlik Karabük Kamu ve Sivil Toplum İş Birliği Projesi'nin tanıtımı yapıldı. Karabük Valiliğince hazırlanan İşte Birlik Güçte Birlik Karabük Kamu ve Sivil Toplum İş Birliği Projesi'nin tanıtımı yapıldı.
Katılımcı Proje Tanıtımı
Proje tanıtımına AK Parti Karabük milletvekilleri, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve çeşitli il ve ilçelerin yöneticileri katıldı. Proje kapsamında belirlenen 11 ana başlıktan sorumlu koordinatör kurum yetkilileri sunum yaptı.
‘İşte Birlik, Güçte Birlik Karabük’ projesi, hem vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinliğini artırmayı hem de toplumda dayanışma kültürünü güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca, sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini artırarak kamu politikalarının daha etkili bir şekilde yürütülmesine katkı sağlaması planlanıyor.
Karabük Valiliğince hazırlanan İşte Birlik Güçte Birlik Karabük Kamu ve Sivil Toplum İş Birliği Projesi'nin tanıtımı yapıldı.
Karabük Valiliğince hazırlanan İşte Birlik Güçte Birlik Karabük Kamu ve Sivil Toplum İş Birliği Projesi'nin tanıtımı yapıldı.