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Karabük'te Kamyonet Şarampole Devrildi, Ağaçlar Çay Düşüşünü Engelledi

Karabük'te devrilen kamyonet, düşerek çaya düşmekten ağaçlar sayesinde kurtuldu. İki kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 13:53
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 13:58
Karabük'te Kamyonet Şarampole Devrildi, Ağaçlar Çay Düşüşünü Engelledi

Karabük'te Şarampole Devrilen Kamyonet Ağaçlar Sayesinde Çaya Düşmedi

Karabük'te meydana gelen bir kaza, dikkatleri üzerine çekti. Fikret O. yönetimindeki 78 AAB 969 plakalı kamyonet, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü Mescitli Çeşme mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kamyonet takla atarak yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra dururken, ağaçların etkisiyle Filyos Çayı'na düşmekten kurtuldu. Olayda, sürücü Fikret O. ile yanındaki Mert Cihan S. yaralandı.

Kaza sonrası yapılan ihbarla birlikte sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar, kamyonetten çıkarılarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karabük'te şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Fikret O. idaresindeki 78 AAB 969...

Karabük'te şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Fikret O. idaresindeki 78 AAB 969 plakalı kamyonet, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü Mescitli Çeşme mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atan ve yaklaşık 50 metre sonra duran kamyonetin Filyos Çayı'na düşmesini ağaçlar engelledi.

Karabük'te şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Fikret O. idaresindeki 78 AAB 969...

Karabük'te şarampole devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Fikret O. idaresindeki 78 AAB 969 plakalı kamyonet, Karabük-Yenice kara yolu Bolkuş köyü Mescitli Çeşme mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Takla atan ve yaklaşık 50 metre sonra duran kamyonetin Filyos Çayı'na düşmesini ağaçlar engelledi.

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