Karabük'te kapanan demir yoluna kullananlar servislerle taşınacak

Zonguldak-Karabük demir yolu hattı, kaya düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karabük Valiliği, Yenice-Karabük arasındaki kaza sonrası raydan çıkan yük treninin durumunu duyurdu. Hattın ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Demir yolu ekipleri, kaya temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

KAPANAN TREN KULLANACAK OLANLAR SERVİSLERLE TAŞINACAK

Karabük-Yenice (Balıkısık) arasındaki demir yolu hattı, kaya düşmesi sonucu kapanan yük treninin kaza yapmasıyla ulaşıma kapatıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Yolcular, servis araçlarıyla istasyonlar arasında taşınıyor. Demir yolu hattının ne zaman açılacağı ise henüz netleşmedi.

KARABÜK'TE TREN YOLUNU KAYA DÜŞTÜ

Kömür yüklü tren, Zonguldak-Karabük arasında kaya düşmesine maruz kalarak kaza yaptı. Demir yolu hattı, kaya temizleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Hattın ne zaman açılacağı ise belirsizliğini koruyor.