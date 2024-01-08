Karabük'te kapanan demir yoluna kullananlar servislerle taşınacak

Karabük'teki kaya düşmesi nedeniyle demir yolu ulaşımı durdu. Yolcular, servis araçlarıyla istasyonlar arasında taşınıyor. Demir yolu hattının ne zaman açılacağı belli değil. Kaya düşmesi, Karabük-Zonguldak arasındaki 15. kilometrede meydana geldi. Kaya parçaları, rayların üzerine düşerek yolu kapattı. Demir yolu ekipleri, kaya temizleme çalışmalarına başladı.

Karabük'te kapanan demir yoluna kullananlar servislerle taşınacak
Yayın Tarihi:

Zonguldak-Karabük demir yolu hattı, kaya düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı. Karabük Valiliği, Yenice-Karabük arasındaki kaza sonrası raydan çıkan yük treninin durumunu duyurdu. Hattın ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Demir yolu ekipleri, kaya temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

KAPANAN TREN KULLANACAK OLANLAR SERVİSLERLE TAŞINACAK

Karabük-Yenice (Balıkısık) arasındaki demir yolu hattı, kaya düşmesi sonucu kapanan yük treninin kaza yapmasıyla ulaşıma kapatıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. Yolcular, servis araçlarıyla istasyonlar arasında taşınıyor. Demir yolu hattının ne zaman açılacağı ise henüz netleşmedi.

KARABÜK'TE TREN YOLUNU KAYA DÜŞTÜ

Kömür yüklü tren, Zonguldak-Karabük arasında kaya düşmesine maruz kalarak kaza yaptı. Demir yolu hattı, kaya temizleme çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Kazada can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Hattın ne zaman açılacağı ise belirsizliğini koruyor.

Öne Çıkanlar
Emekliye Ocak ayında tek seferlik destek müjdesi! Hesaplara aktarılacak Emekliye Ocak ayında tek seferlik destek müjdesi! Hesaplara aktarılacak
Cam gibi cilt için bu ürün yeter! Deneyenler asla elinden bırakamıyor Cam gibi cilt için bu ürün yeter! Deneyenler asla elinden bırakamıyor
Beyin yakan IQ testi! Resimdekileri nehrin diğer ucuna nasıl gönderirsiniz? Beyin yakan IQ testi! Resimdekileri nehrin diğer ucuna nasıl gönderirsiniz?
Çok Okunanlar
Lodos Tekirdağ sahiline kızıl yosun getirdi Lodos Tekirdağ sahiline kızıl yosun getirdi İsrail Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı İsrail Hizbullah hedeflerini vurduğunu açıkladı İsrail güçleri Batı Şeria'daki müdahalesinde 8 Filistinli yaralandı İsrail güçleri Batı Şeria'daki müdahalesinde 8 Filistinli yaralandı Niğde'de kargo faciası: Patlayan kargo 4 çalışanı hastanelik etti Niğde'de kargo faciası: Patlayan kargo 4 çalışanı hastanelik etti Adana'da otomobil tırla çarpıştı: 1 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralandı Adana'da otomobil tırla çarpıştı: 1 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralandı MSB duyurdu: Saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi MSB duyurdu: Saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi