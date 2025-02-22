Karabük'te Kar Yağışı Altında Sağlık Ekiplerine Destek

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle rahatsızlanan 3 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:45
Karabük'te Kar Yağışı Altında Sağlık Ekiplerine Destek

Karabük'te Kar Yağışı Altında Sağlık Ekiplerine Destek

Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te, rahatsızlanan 3 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası vatandaşların sorun yaşamaması için ekiplerin var gücüyle çalıştığı belirtildi. Ekiplerin bir taraftan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açarken, diğer taraftan da sağlık ekiplerine yardımcı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Yenice ilçesi Cihanbey köyü Belen Mahallesi'nde rahatsızlanan vatandaşımız, ekiplerimiz tarafından Şirinköy merkezde bulunan ambulansa yetiştirildi. Ardından Ibrıcak köyü Ayanlar Mahallesi'nde rahatsızlanan vatandaşımız, Yenice Devlet Hastanesine götürülerek tedavisine başlandı." bilgisi verildi.

Ayrıca, ekiplerin Eflani ilçesi Seferler köyünde yolda kalan vatandaşları, ekip aracına alarak köylerine ulaştırdığı kaydedildi. İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada da Safranbolu Akkışla köyünde rahatsızlanan kişinin, ekiplerin bölgeye intikal etmesiyle Ovacuma köyü merkezine götürüldüğü bildirildi.

Öte yandan ekipler, Eflani Ovaçalış köyünde 3 gün önce kaybolan kuzuyu 1 kilometre uzaklıktaki Kutluören köyünde bularak sahibine teslim etti.

Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te rahatsızlanan 3 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından...

Kar yağışının etkili olduğu Karabük'te rahatsızlanan 3 kişi, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Safranbolu Akkışla köyünde rahatsızlanan kişi, ekiplerin bölgeye intikal etmesiyle Ovacuma köyü merkezine götürüldü.

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