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Karabük'te Kar Yağışı Başladı

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Ahmetusta Geçidi'nde kar kalınlığı 5 cm'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:15
Karabük'te Kar Yağışı Başladı

Karabük'ün Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent genelinde görülen sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bırakırken, hava sıcaklıkları da düşerek 1 dereceye kadar geriledi.

Ahmetusta Geçidi'nde Kar Kalınlığı 5 Santimetreye Ulaştı

Karabük-Bartın kara yolundaki 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaşarak bölgedeki çam ormanlarını beyaz örtüyle kapladı. Bu durum, bölgenin kış manzarasını daha da güzelleştirdi.

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