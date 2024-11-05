Karabük'te Kar Yağışı Başladı

Karabük'ün Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinin yüksek bölgelerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent genelinde görülen sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bırakırken, hava sıcaklıkları da düşerek 1 dereceye kadar geriledi.
Ahmetusta Geçidi'nde Kar Kalınlığı 5 Santimetreye Ulaştı
Karabük-Bartın kara yolundaki 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaşarak bölgedeki çam ormanlarını beyaz örtüyle kapladı. Bu durum, bölgenin kış manzarasını daha da güzelleştirdi.