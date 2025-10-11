Karabük'te Kırmızı Işıkta Bekleyen Motosiklete Otomobil Çarptı — Kaza Anı Araç Kamerasında

Karabük'te Kırmızı Işıkta Bekleyen Motosiklete Otomobil Çarptı

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Karabük'te, bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarpma anı araç kamerasına yansıdı. Olay, şehir merkezindeki kavşakta yaşandı ve anlar saniye saniye kayda geçti.

H.T. yönetimindeki 57 ACJ 121 plakalı otomobil, Demir-Çelik Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen B.K. idaresindeki 78 ACK 904 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın aydınlatılmasına yönelik inceleme sürerken, kaza anı görüntülerinin olaydaki gelişmeyi belgelediği belirtildi. Kaza anı araç kamerasınca kayıt altına alındı.

