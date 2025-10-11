Karabük'te Kırmızı Işıkta Bekleyen Motosiklete Otomobil Çarptı — Kaza Anı Araç Kamerasında

Demir-Çelik Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarpan otomobilin kaza anı araç kamerasına yansıdı; motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 14:34
Karabük'te Kırmızı Işıkta Bekleyen Motosiklete Otomobil Çarptı — Kaza Anı Araç Kamerasında

Karabük'te Kırmızı Işıkta Bekleyen Motosiklete Otomobil Çarptı

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Karabük'te, bir otomobilin kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarpma anı araç kamerasına yansıdı. Olay, şehir merkezindeki kavşakta yaşandı ve anlar saniye saniye kayda geçti.

H.T. yönetimindeki 57 ACJ 121 plakalı otomobil, Demir-Çelik Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen B.K. idaresindeki 78 ACK 904 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın aydınlatılmasına yönelik inceleme sürerken, kaza anı görüntülerinin olaydaki gelişmeyi belgelediği belirtildi. Kaza anı araç kamerasınca kayıt altına alındı.

Karabük’te kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye bir otomobilin çarpması sonucu motosiklet...

Karabük’te kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye bir otomobilin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erdoğan Ayder Yaylası'nda İnceleme Yaptı
2
Gaziosmanpaşa'da Dünya Kız Çocukları Günü'nde Filistinli 18 Bin Çocuk Anıldı
3
Şehit Jandarma Astsubay Hakkı Eryılmaz Manisa Akhisar'ta Toprağa Verildi
4
Çanakkaleli çiftçi tarlasına traktörle Özgür Filistin yazdı
5
Diyarbakır Kültür Yolu Festivali Başladı: 9 Günde 344 Etkinlik
6
Samsun'da Atakum Tarım Şenliği'nde Doğal Ürünler Sergisi
7
AK Parti İstanbul'dan "İstanbul İçin Ortak Akıl Çalıştayı" ile Vizyon Arayışı

Üniversiteler 3 Yıla mı Düşüyor? YÖK'ten 4 Yılda 1 Yıl Avantajı

Škoda Ekim Kampanyası: Sıfır Araçta %2,49 Faiz ve Dev İndirimler

Türkiye 2025: Saatler Geri Alınacak mı? Kış Saati Tartışmasına Son

Yüzbinlerce Emeklilik İptal Edildi: İsa Karakaş'tan SGK Uyarısı

Güller ve Günahlar: Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'li Yeni Dizi Kanal D'de

VGM Burs Başvuruları Başladı: Üniversiteye Aylık 3.000 TL, Ortaöğretime 1.250 TL

3600 Ek Gösterge ve Memur Disiplin Affı Yolda

Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank'tan 0.49 Faizli Konut Kredisi Müjdesi

Emeklilik Borçlanmasında Gizli Vergi Fırsatı: 30 Bin TL'ye Varan İade

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?