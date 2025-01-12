Karabük'te Kuyumcu Soygunu: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Karabük’te Kuyumcu Soygunu!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, silah tehdidiyle hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli ile gözcülük yaptığı tespit edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Atatürk Mahallesi'ndeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Önceki gün gerçekleşen hırsızlıkta, E.Ü, R.Ç. ve kardeşi C.Ç. adlı şüpheliler, dükkanın çalışanlarını silah tehdidi ile etkisiz hale getirerek altınları çaldı. Olayın ardından, R.K. isimli bir şahıs da gözcülük yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlanarak sağlık kontrolünden geçirildi. Daha sonra, Safranbolu Adliyesi'ne getirilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

Olayın Detayları

10 Ocak tarihinde yaşanan olayda, yüzleri maskeli ve silahlı kişilerin bulunduğu bir grup, Sadri Artunç Caddesi'ndeki kuyumcuyu hedef almış ve 3 çalışanı etkisiz hale getirerek kaçmıştı. Soygun anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalarda, Hüseyinçelebi Mahallesi'ndeki bir kanyonda çanta içinde bir miktar altın ve kaçan şüphelilere ait 2 silah ele geçirdi. Olayın ardından, 3 şüpheli ve onları gözetleyen R.K. gözaltına alınmıştı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Emniyet Müdürlüğünde gazetecilere açıklama yaptı.