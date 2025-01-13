Karabük'te Kuyumcu Soygununa Hızlı Müdahale: 4 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te Kuyumcu Soygununa Hızlı Müdahale

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 10 Ocak tarihinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle hırsızlık gerçekleştiren üç şüpheli ile onlara gözcülük yapan bir zanlı tutuklandı.

Olay, Atatürk Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Yüzlerini maskelerle kapatan silahlı kişiler, üç çalışanı etkisiz hale getirerek altınları gaspedip kaçtı. Hemen harekete geçen emniyet güçleri, zanlıları yakalamak için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Zanlılar Adliyeye Sevk Edildi

Yapılan araştırmalar sonucunda, zanlılar E.Ü (21), C.Ç. (21) ve kardeşi R.Ç. (19) ile gözcülük yaptığı belirlenen R.K. (33) gözaltına alındı. Çeşitli güvenlik önlemleri altında Safranbolu Adliyesi'ne getirilen dört şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adliye çıkışında bir gazetecinin “pişman mısınız?” sorusuna cevap veren bir şüpheli, “pişmanız” diyerek pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Yakalama Operasyonu Detayları

Olay sonrası kaçan şüphelilerin izini süren polis, Hüseyinçelebi Mahallesi'ndeki bir kanyonda çanta içinde bir miktar altın ve iki silah ele geçirdi. Ayrıca, güvenlik kameraları olay anını kaydetmişti, bu görüntüler olayın çözümünde önemli bir rol oynadı.

Üç şüpheli, ifadelerinde suçlarını itiraf ederken, gözcü R.K. suçlamaları kabul etmedi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Safranbolu Emniyet Müdürlüğünde gazetecilere açıklama yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcudan silah tehdidiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı. Karabük Valisi Mustafa Yavuz (solda), Atatürk Mahallesi Sadri Artunç Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti. Yavuz, esnaflara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.