Karabük'te Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre Taşkent Caddesi'nden Kapullu Mahallesi yönüne seyreden B.K. idaresindeki 41 BAP 733 plakalı minibüs, karşı yönden gelen G.Y. yönetimindeki 34 EKF 023 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada 34 EKF 023 plakalı araçtaki sürücü ile yolcu F.K. yaralandı. Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

