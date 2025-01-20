Karabük'te Motokuryenin Lastik Kurtarma Çabası Kameralara Yansıdı

Karabük'te motokurye, kamyondan fırlayan lastiği yol kenarına emniyete alarak dikkat çekti. Bu anlar kameralarla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:44
Karabük'te Motokuryenin Lastik Kurtarma Çabası Kameralara Yansıdı

Karabük'te Tansiyonu Yükselten Anlar

Karabük'te meydana gelen ilginç bir olay, güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi üzerinde, seyir halindeki bir kamyonun sağ arka lastiği aniden fırlayarak yola düştü.

Lastiğin Tehlikeli Yolculuğu

Fırlayan lastik, etraftaki bir iş merkezinin duvarına çarptıktan sonra kamyonun geldiği istikamette yuvarlanmaya başladı. O anlarda, kamyonun arkasından gelen bir motokurye, gelişen durumu hemen fark etti ve aracını lastiğin düşüş yönüne yönlendirdi.

Motokuryenin Kahramanlığı

Trafikteki diğer araçların ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla hareket eden motokurye, hızlıca lastiği yol kenarında tutmaya çalıştı. Lastiği emniyete aldıktan sonra hızla yoluna devam eden motokurye, bu özverili çabasıyla dikkat çekti. Çevredeki bir iş yeri ve cep telefonu kameraları, bu anların kaydedilmesini sağladı.

Bu olay, trafikteki güvenlik ve dikkat konularında bir kez daha önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TİKA, Kolombiya'da Sel Felaketinden Etkilenen 8,500 Kişiye Yardım Ulaştırdı
2
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın Hakkında Adli Kontrol Talebi
3
Libya Ekonomi Bakanı: Türkiye Ticari Olarak Birinci Ortağımız
4
Yozgat'ta Kaçak Kazı Operasyonunda 5 Gözaltı ve 51 Tarihi Eşya Ele Geçirildi
5
Kahramanmaraş'ta 642 Cep Telefonu Hırsızlığı: 3 Şüpheli Tutuklandı
6
Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 20 Şüpheli Yakalandı
7
Şanlıurfa'da Sahte MİT Mensubu Tutuklandı

Kızılay'dan Kış Desteği: 500 Bin Aileye Ulaşılacak!

Ziraat Bankası'ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: 1 Milyon TL 120 Ay Vadede

17 Milyon Emekliye 1.158 TL Artış Müjdesi: Zamlı Maaşlar Açıklandı

Ailelere 545.000 TL Destek: Faizsiz Kredi ve Çocuk Yardımları

Evde Çalışanlara Müjde: '10 Gün Kuralı' ile Emeklilik Artık Daha Yakın!

Milli Emlak'tan 84 Ay Vadeli Arsa Satışları Başladı!

Emekliler için Elektrik Faturası Müjdesi: O Bedel Ödenmeyecek

TOKİ'den 2025 İçin Yeni Taksit Zam Oranları: Yüzde 19,31 ve 7,56

Gaziantep'te Öğrencilere Nakdi Destek: 10.000 TL-15.000 TL Destek Verilecek!

Borcu Olanlar İçin Fırsat! 50.000 TL'de Kredi Faizleri Düştü

Yeni Yılda Araç Sahibi Olmanın Yolu: 19.861 TL Aylık Taksitle Renault Megane Sedan!

Halkbank'tan Esnafa Yüzde 50 Kredi İndirimi Müjdesi!