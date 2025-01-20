Karabük'te Motokuryenin Lastik Kurtarma Çabası Kameralara Yansıdı

Karabük'te Tansiyonu Yükselten Anlar

Karabük'te meydana gelen ilginç bir olay, güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi üzerinde, seyir halindeki bir kamyonun sağ arka lastiği aniden fırlayarak yola düştü.

Lastiğin Tehlikeli Yolculuğu

Fırlayan lastik, etraftaki bir iş merkezinin duvarına çarptıktan sonra kamyonun geldiği istikamette yuvarlanmaya başladı. O anlarda, kamyonun arkasından gelen bir motokurye, gelişen durumu hemen fark etti ve aracını lastiğin düşüş yönüne yönlendirdi.

Motokuryenin Kahramanlığı

Trafikteki diğer araçların ve yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla hareket eden motokurye, hızlıca lastiği yol kenarında tutmaya çalıştı. Lastiği emniyete aldıktan sonra hızla yoluna devam eden motokurye, bu özverili çabasıyla dikkat çekti. Çevredeki bir iş yeri ve cep telefonu kameraları, bu anların kaydedilmesini sağladı.

Bu olay, trafikteki güvenlik ve dikkat konularında bir kez daha önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor.