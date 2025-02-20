Karabük'te Nesli Tükenme Tehlikesi Altındaki Su Samurları Görüntülendi

Karabük'te Su Samurlarının Görüntüleri

Karabük'ün Safranbolu ilçesi, son günlerde nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurlarının görüntülerine ev sahipliği yaptı. Değirmencik köyünden geçen Eflani Deresi'nde iki su samurunun yüzerek ilerlediği anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Su Samurlarının Görüntüleri İlgi Çekti

Görüntülerde, sevimli su samurlarının zarif hareketleri ve sonrasında gözden kaybolmaları dikkat çekti. Bu tür olaylar, doğanın korunmasına dair farkındalık yaratmakta önemli bir rol oynuyor. Su samurlarının yaşam alanlarının korunması, ekosistem dengesi için kritik bir öneme sahip.