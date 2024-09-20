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Karabük'te Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Karabük merkezli operasyonla 5 dolandırıcı tutuklandı, 1 kişi serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 21:17
Karabük'te Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı

Karabük’te Nitelikli Dolandırıcılık Operasyonu

Karabük'de gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda 5 dolandırıcı tutuklandı. Nitelikli dolandırıcılık suçları ile ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Yatırım Danışmanı Maskesi Altında Dolandırıcılık

Gerçekleştirilen araştırmalar neticesinde, kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıtan zanlıların, borsa üzerinden yüksek kazanç vaadi ile vatandaşları dolandırdığı belirlendi. 10 aylık süren detaylı teknik takibin ardından, toplamda 12 kişinin çeşitli dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğu ortaya çıktı. Kurulan Paravan Şirketler ve Kripto Varlıklar

Elde ettikleri suç gelirlerinin büyük bir kısmını, kurdukları paravan şirketler üzerinden şahsi hesaplara aktaran şüphelilerin, bu paraları ayrıca kripto varlık cüzdanlarına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan şirketlere yönlendirdiği tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyon ve Tutuklamalar

İstanbul, Sakarya ve Kırşehir'de yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 6 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan bu şahıslar, Karabük Adliyesine sevk edildi ve 5’i tutuklandı. 1 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer Zanlılar ve Toplam Zarar

Hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüphelinin cezaevinde olduğu, 4'ünün ise yurt dışında bulunması dikkat çekti. Zanlıların 41 olayda yaklaşık 1 milyon dolar değerinde dolandırıcılık yaptığı bilgisi edinildi.

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