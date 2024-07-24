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Karabük'te Orman İşçisi Tomruk Altında Kaldı

Karabük’te bir orman işçisi, tomruk düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından sağlık ekipleri derhal müdahale etti.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 19:27
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 19:27
Karabük'te Orman İşçisi Tomruk Altında Kaldı

Karabük’te Trajik Kaza

Karabük'ün Yenice ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, üzerine tomruk düşen orman işçisi Şaban Çaylı (49) yaşamını yitirdi. Yeniköy orman deposu'nda kamyondan malzeme boşaltırken meydana gelen kazada, tomruklardan biri Çaylı'nın üzerine düştü.

Kaza Sonrası Hızla Müdahale

Diğer işçilerin durumu hemen bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Şaban Çaylı'nın olay anında hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze İşlemleri Başlatıldı

Yaşanan olayın ardından Çaylı'nın cenazesi, gereken incelemelerin tamamlanmasının ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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