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Karabük'te Orman Yangınına 20 Saatlik Müdahale

Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın için hem kara hem havadan müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 10:44
Karabük'te Orman Yangınına 20 Saatlik Müdahale

Yangın Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Alınca ve Beydini köyleri arasında yer alan orman alanında meydana gelen yangın, dün saat 14:19 sıralarında başlamıştı. Yangını söndürme çalışmaları tam 20 saattir aralıksız sürüyor.

Güçlü İkmal ile Müdahale Ediliyor

Yangınla mücadele için bölgeye 61 araç ve 192 personel sevk edildi. Çalışmalar, Karabük, Ovacık ve Yenice Orman İşletme Müdürlükleri ile Karabük DSİ 234. Şube Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, yerel belediyeler ve Kardemir AŞ gibi birçok kuruluşun destekleriyle sürdürülüyor.

Hava Destekli Çalışmalar

Bölgede, Jandarma Komutanlığına ait 2 yangın söndürme helikopteri de müdahale çalışmalarına katılarak havadan destek sağlıyor. Bartın ve Karadeniz Ereğli Orman İşletme Müdürlüklerinden ek araçların bölgeye ulaşması bekleniyor.

Yangınla ilgili gelişmeler ve söndürme çabaları konusunda güncellemeler devam edecek.

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