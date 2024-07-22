Karabük'te Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Karabük'teki Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Karabük'te meydana gelen orman yangını nedeniyle söndürme çalışmaları hızla başlatıldı. Yangın, merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı.

Ekipler Hızla Bölgeye Sevk Edildi

Yangın ihbarı üzerine, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 6 ilk müdahale aracı bölgeye sevk edildi. Toplamda 73 personel, yangının söndürülmesi için çalışmalara katılıyor.

Hava Destekli Müdahale

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopterin de yangın müdahalesi için bölgeye hareket ettiği öğrenildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için gece gündüz süren bir mücadele içine girdi.

Yangınla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.