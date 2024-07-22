Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Karabük'te Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale çalışmaları hızla devam ediyor, ekipler sahada.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 17:56
Karabük'te Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Karabük'teki Orman Yangınına Müdahale Başlatıldı

Karabük'te meydana gelen orman yangını nedeniyle söndürme çalışmaları hızla başlatıldı. Yangın, merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı başladı.

Ekipler Hızla Bölgeye Sevk Edildi

Yangın ihbarı üzerine, Karabük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer ve 6 ilk müdahale aracı bölgeye sevk edildi. Toplamda 73 personel, yangının söndürülmesi için çalışmalara katılıyor.

Hava Destekli Müdahale

Ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopterin de yangın müdahalesi için bölgeye hareket ettiği öğrenildi. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için gece gündüz süren bir mücadele içine girdi.

Yangınla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz...

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz...

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz...

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz...

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz...

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz...

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz...

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek

Kooperatiflere yönelik yeni destek programı başlıyor! İşte detaylar...

Maaşı yetmeyen emeklilere can suyu geldi! Bu geceden itibaren 32 bin TL ödeme verilecek

3 KG yoğurt 80 TL’den düştü! Tarım Kredi’de dev kampanya bitti bitiyor

Fiat o modelinde fiyatı düşürdükçe düşürdü! Bütçesi 500 bin TL olan koşa koşa almaya gidecek

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş