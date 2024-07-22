Karabük'te Orman Yangınına Müdahale Hızla Devam Ediyor

Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Karabük'te, Merkez ilçeye bağlı Zopran köyü mevkisinde çıkan orman yangınına yönelik söndürme çalışmaları hem karadan hem de havadan sürdürülüyor.

Vali Yavuz: "Can Kaybı Yok"

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yangın hakkında yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yerleşim yerlerimize sirayet eden herhangi bir sıkıntımız yok. Sevindirici taraf, can kaybımız ve yaralımız söz konusu değil." dedi.

Hızla İşe Müdahale

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. olay yerine Orman İşletme Müdürlükleri ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından 11 arazöz, 6 su tankeri ve 6 ilk müdahale aracı yönlendirildi. Ayrıca, 1 dozer ve 2 yangın söndürme helikopteri ile 80 personel de bölgeye sevk edildi.

Destek Ekipleri Görevde

İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı bir UMKE aracı ve bir ambulansın yanı sıra, İl AFAD Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler de çalışmalara destek veriyor.

Hedef, Yangını Kontrol Altına Almak

Vali Yavuz, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Amacımız, gün batmadan yangını kontrol altına almak. Cansiparane çalışan ekiplerimize teşekkür ediyorum," dedi.

Yangın nedeniyle yaklaşık 12 hektar alan etkilendiği belirtiliyor. Ekiplerin söndürme çalışmaları, gün batmadan tamamlanması hedefleniyor.

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Yaklaşık 12 hektarlık alanın yangından etkilendiği bölgeye gelen Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yetkililerden bilgi aldı.

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Yaklaşık 12 hektarlık alanın yangından etkilendiği bölgeye gelen Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yetkililerden bilgi aldı.

Karabük'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor. Yaklaşık 12 hektarlık alanın yangından etkilendiği bölgeye gelen Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yetkililerden bilgi aldı.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı. Bir helikopterde yangına müdahale ediyor.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı. Bir helikopterde yangına müdahale ediyor.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı. Bir helikopterde yangına müdahale ediyor.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.

Karabük'te merkez ilçeye bağlı Kale ve Zopran köyleri mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüklerine bağlı 11 arazöz, 3 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 ilk müdahale aracı ve 73 personel sevk edildi. Orman yangınını söndürme çalışmaları başlatıldı.