Karabük’te Orman Yangınıyla Sonbahar Renkleri Aynı Karede

Karabük’te yaz aylarında çıkan orman yangınlarında zarar gören ağaçlarla sonbaharın sarı-kızıl tonları, Hocalı Köprüsü civarında dron görüntülerinde aynı kadrajda görüldü.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 10:53
Karabük’te Orman Yangınıyla Sonbahar Renkleri Aynı Karede

Karabük’te Orman Yangınıyla Sonbahar Renkleri Aynı Karede

Hocalı Köprüsü mevkiinde dron görüntüleri

Karabük’te yaz aylarında çıkan orman yangınlarında zarar gören ağaçlarla, sonbaharın sarı ve kızıl tonlarına bürünen orman dokusu dron ile aynı kadrajda görüntülendi.

Karabük-Ovacık kara yolunun Hocalı Köprüsü mevkiinde kaydedilen görüntülerde, yangın nedeniyle siyaha dönen ağaçlar ile sonbahar renklerinin oluşturduğu doğal kontrast dikkat çekti.

Görüntülerde, ormanlık bölgenin hem hüzün hem de görsel bir sonbahar manzarası sunduğu görüldü. Bölgede yaz aylarında çıkan yangında çok sayıda ağaç zarar görmüş, çevredeki orman dokusunda siyahlaşmış alanlar oluşmuştu.

55 kilometre alanda etkili olan yangın nedeniyle yeşilin rengi yerini kömür siyahına bırakmış, yangından etkilenen büyük bölümde de ağaçlar hazan renklerine dönüşmüştü.

KARABÜK'TE YAZ AYLARINDA ÇIKAN ORMAN YANGINLARINDA ZARAR GÖREN AĞAÇLARLA, SONBAHARIN SARI VE KIZIL...

KARABÜK'TE YAZ AYLARINDA ÇIKAN ORMAN YANGINLARINDA ZARAR GÖREN AĞAÇLARLA, SONBAHARIN SARI VE KIZIL TONLARINA BÜRÜNEN ORMAN DOKUSU DRON İLE AYNI KADRAJDA GÖRÜNTÜLENDİ.

KARABÜK'TE YAZ AYLARINDA ÇIKAN ORMAN YANGINLARINDA ZARAR GÖREN AĞAÇLARLA, SONBAHARIN SARI VE KIZIL...

İLGİLİ HABERLER

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Erdemli'de Jandarma 25 Kök Kenevir ve 1 Kilo 250 Gram Esrar Ele Geçirdi, 1 Şüpheli Yakalandı
2
Kan kanserlerinde tedavi başarısı artıyor: CAR-T ve akıllı ilaçlarda yeni umut
3
AK Partili Başdaş: Konak Belediyesi İflas Etti
4
Başkan Ertuğrul Tetik Sahada: Merkez Büfe Park Yenileniyor
5
Nilüfer-Stara Zagora İşbirliği: Yatırım ve Kültür Öne Çıktı
6
Elazığ'da Yıllardır Süren Dama Geleneği Çay Ocağında
7
Bilecik Yenipazar'da Öğrenci Servisi Denetimi

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek