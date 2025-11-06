Karabük’te Orman Yangınıyla Sonbahar Renkleri Aynı Karede

Hocalı Köprüsü mevkiinde dron görüntüleri

Karabük’te yaz aylarında çıkan orman yangınlarında zarar gören ağaçlarla, sonbaharın sarı ve kızıl tonlarına bürünen orman dokusu dron ile aynı kadrajda görüntülendi.

Karabük-Ovacık kara yolunun Hocalı Köprüsü mevkiinde kaydedilen görüntülerde, yangın nedeniyle siyaha dönen ağaçlar ile sonbahar renklerinin oluşturduğu doğal kontrast dikkat çekti.

Görüntülerde, ormanlık bölgenin hem hüzün hem de görsel bir sonbahar manzarası sunduğu görüldü. Bölgede yaz aylarında çıkan yangında çok sayıda ağaç zarar görmüş, çevredeki orman dokusunda siyahlaşmış alanlar oluşmuştu.

55 kilometre alanda etkili olan yangın nedeniyle yeşilin rengi yerini kömür siyahına bırakmış, yangından etkilenen büyük bölümde de ağaçlar hazan renklerine dönüşmüştü.

