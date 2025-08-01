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Karabük'te Orman Yangınları Sonrası Çalışmalar Devam Ediyor

Karabük'te orman yangınlarından etkilenen köylerde geçici barınma alanları oluşturuldu ve altyapı çalışmaları tamamlandı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 10:12
Karabük'te Orman Yangınları Sonrası Çalışmalar Devam Ediyor

Karabük'te yaşanan orman yangınlarının ardından, bölgedeki köylerde yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada, 23 Temmuz'da Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü ve Ovacık ilçesi Kışla köyü'nde meydana gelen yangınların ardından, evleri zarar görenler için geçici barınma alanları oluşturulduğu belirtildi.

Yangından etkilenen aileler, konteynerlere yerleştirildi ve ilgili kurumlar tarafından konteyner alanlarının altyapısı tamamlandı. Bu geçici yaşam alanlarında elektrik, su, kanalizasyon gibi temel hizmetlerin yanı sıra vatandaşların temel ihtiyaçları da karşılanıyor.

Ayrıca, orman yangınlarının ardından enerji hatlarında bakım ve onarım çalışmaları da başarıyla tamamlandı. Bu sayede, bölgedeki tüm yerleşim yerlerine yeniden elektrik enerjisi sağlandı.

Yangınlar sonrası İl Özel İdaresi ekiplerince, hasar gören ve tamamen yanan binaların enkaz kaldırma çalışmaları da sürdürülüyor. Vali Mustafa Yavuz, yangından etkilenen vatandaşları acil olarak güvenli ve sağlıklı barınma ortamına kavuşturmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

Devletin şefkat elinin her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurgulayan Yavuz, "Yangın bölgesinde her kurumla koordineli bir şekilde sahada olup, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için gereken tüm desteği sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından elektrik altyapısında oluşan zararların hızla giderildiğini de aktaran Yavuz, ekiplerin gayretli çalışmalarıyla bölgedeki tüm yerleşim yerlerine enerji sağlandığını söyledi. Ayrıca, yangın bölgesindeki enkaz kaldırma çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını sözlerine ekledi.

Karabük'te orman yangınlarından etkilenen köylerde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda...

Karabük'te orman yangınlarından etkilenen köylerde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, yangınların ardından İl Özel İdaresi ekiplerince bölgede hasar gören ve tamamen yanan binaların enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Karabük'te orman yangınlarından etkilenen köylerde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda...

Karabük'te orman yangınlarından etkilenen köylerde çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, yangınların ardından İl Özel İdaresi ekiplerince bölgede hasar gören ve tamamen yanan binaların enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

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