Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Karabük'te Orman Yangınlarıyla İlgili Son Gelişmeler

Karabük'te orman yangınları devam ediyor, Vali Yavuz can kaybı olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 22:15
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 22:15
Karabük'te Orman Yangınlarıyla İlgili Son Gelişmeler

Karabük Valisi'nden Yangın Açıklaması

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde çıkan orman yangınları hakkında bilgi verdi. Vali Yavuz, şu an için yaralı ya da can kaybının söz konusu olmadığını bildirdi.

Yangınların Sebebi ve Müdahale Çalışmaları

Ovacık ilçesinde öğleden sonra saat 15.00 civarında Alınca ve Beydini köyleri arasında yangın çıktığını hatırlatan Yavuz, Safranbolu'da da Ovacuma Ulu Yayla mevkisinde benzer bir durum yaşandığını aktardı. Yangınlara, orman işletme müdürlükleri, yerel belediyeler, İl Özel İdaresi ve diğer ilgili kuruluşlara ait arazözler ve su tankerleriyle müdahale edildiği belirtildi.

Yangının Etkilediği Alan ve Zarar Durumu

Yangının Ovacık'ta 17-18 hektar, Safranbolu'da ise 5 hektar alanı etkilediğine dikkat çeken Vali, Ovacık'taki yangının iki ayrı noktada devam ettiğini kaydetti. Yangın sebebiyle 3 ev zarar görürken, 2 büyükbaş hayvan da telef oldu. Ancak Vali, yerleşim alanlarında şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığını tekrarladı.

Gelecek Aşama ve Önlemler

Yangınları kontrol altına alma çabalarının sürdüğünü belirten Yavuz, "İnşallah en kısa sürede soğutma çalışmalarına başlarız" dedi. Yangının yayılmasında rüzgarın etkili olduğunu ve şu anda rüzgarın azaldığını söyleyerek, bu durumu değerlendirerek yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini ifade etti.

Yangınla mücadele eden ekiplere teşekkür eden Yavuz, tüm gerekli tedbirlerin alındığını ve yerel halkın güvende olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı