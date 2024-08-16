Karabük'te Orman Yangınlarıyla İlgili Son Gelişmeler

Karabük Valisi'nden Yangın Açıklaması

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Ovacık ve Safranbolu ilçelerinde çıkan orman yangınları hakkında bilgi verdi. Vali Yavuz, şu an için yaralı ya da can kaybının söz konusu olmadığını bildirdi.

Yangınların Sebebi ve Müdahale Çalışmaları

Ovacık ilçesinde öğleden sonra saat 15.00 civarında Alınca ve Beydini köyleri arasında yangın çıktığını hatırlatan Yavuz, Safranbolu'da da Ovacuma Ulu Yayla mevkisinde benzer bir durum yaşandığını aktardı. Yangınlara, orman işletme müdürlükleri, yerel belediyeler, İl Özel İdaresi ve diğer ilgili kuruluşlara ait arazözler ve su tankerleriyle müdahale edildiği belirtildi.

Yangının Etkilediği Alan ve Zarar Durumu

Yangının Ovacık'ta 17-18 hektar, Safranbolu'da ise 5 hektar alanı etkilediğine dikkat çeken Vali, Ovacık'taki yangının iki ayrı noktada devam ettiğini kaydetti. Yangın sebebiyle 3 ev zarar görürken, 2 büyükbaş hayvan da telef oldu. Ancak Vali, yerleşim alanlarında şu ana kadar herhangi bir yaralanma veya can kaybı olmadığını tekrarladı.

Gelecek Aşama ve Önlemler

Yangınları kontrol altına alma çabalarının sürdüğünü belirten Yavuz, "İnşallah en kısa sürede soğutma çalışmalarına başlarız" dedi. Yangının yayılmasında rüzgarın etkili olduğunu ve şu anda rüzgarın azaldığını söyleyerek, bu durumu değerlendirerek yangını kontrol altına almayı hedeflediklerini ifade etti.

Yangınla mücadele eden ekiplere teşekkür eden Yavuz, tüm gerekli tedbirlerin alındığını ve yerel halkın güvende olduğunu vurguladı.