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Karabük'te Ormanda Cansız Bedeni Bulunan Çiftçinin Melankolik Hikayesi

Karabük'ün Eflani ilçesinde hayvanlarını otlatmaya giden Cevat Tunç'un cansız bedeni ormanda bulundu.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 10:58
Karabük'te Ormanda Cansız Bedeni Bulunan Çiftçinin Melankolik Hikayesi

Karabük'te Trajik Olay: Cevat Tunç'un Cansız Bedeni Ormanda Bulundu

Karabük'ün Eflani ilçesinde 53 yaşındaki Cevat Tunç, evinden çıktığı günden beri kendisinden haber alınamayınca, ailesinin kaygıları artmaya başladı. Dün hayvanlarını otlatmaya giden Tunç'un geri dönmemesi üzerine, köy muhtarı Mehmet Demirel durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Arama Çalışmaları Hızla Başlatıldı

İhbar sonrası İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, AFAD gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşu mensupları, Tunç'u bulmak için yoğun bir arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sonucunda Cevat Tunç, Kıran ile Kocacık köyü arasında, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir ormanlık alanda hareketsiz bir şekilde bulundu.

Olay Sonrası Gelişmeler

Tunç'un yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi. Cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu trajik olay, Eflani ilçesinde tedirginliğe neden olurken, Tunç'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedeni, ormanlık alanda...

Karabük'ün Eflani ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedeni, ormanlık alanda bulundu.

Karabük'ün Eflani ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedeni, ormanlık alanda...

Karabük'ün Eflani ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişinin cansız bedeni, ormanlık alanda bulundu.

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