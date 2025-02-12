Karabük'te Otomobil Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Karabük'te Kazanın Detayları

Karabük'ün Eflani ilçesinde, şarampole devrilen otomobil sonucu 5 kişi yaralandı. M.Ü. idaresindeki 28 AAJ 461 plakalı otomobil, Kutluören köyü Yerlikıran mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yaralılar ve Sağlık Durumu

Kazada, sürücü M.Ü. ile birlikte CHP Eflani İlçe Başkanı Sadık Yalçın, Y.Ü, H.Ü. ve İ.Y. yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, yaralıların genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.