Karabük'te Sağanak Yağış ve Şiddetli Rüzgar Zorluk Yarattı

Karabük'teki Doğa Olayları

Karabük'te etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar, yaşamı zorlaştırdı. Ovacık ilçesindeki Pürçükören köyünde, rüzgarın hızı ağaçların devrilmesine neden oldu.

Ağaç Devrildi ve Trafik Etkilendi

Pürçükören köyünde meydana gelen ağaç devrilmesi sonucu, köy sakinleri hızlı bir şekilde harekete geçerek traktör yardımıyla yola düşen ağacı kaldırdı. Bu durum, köy yollarında geçici olarak sıkıntılar yaşanmasına yol açtı.

Sağanak Yağış Sonrası Su Birikintileri

Karabük'ün merkez ve çevresindeki ilçelerde ani bastıran sağanak yağış, bazı bölgelerde su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Bu durum, sürücülerin trafikte ilerlemesini zorlaştırdı.

, Karabük'teki bu doğa olayları, hem köylerde hem de şehir merkezinde çeşitli olumsuzluklar yarattı.