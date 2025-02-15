Karabük'te Şarampole Devrilen Otomobilde Sürücü Hayatını Kaybetti

Karabük'te Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen bir kaza, bölgedeki sakinleri yasa boğdu. Alparslan Ç. (51) yönetimindeki 67 AAC 425 plakalı otomobil, Yenice-Zonguldak kara yolu üzerindeki Kayadibi köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından olay yerine hızlı bir şekilde sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi.

Alparslan Ç.'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hüznün Hakim Olduğu Anlar

Kaza, bölge halkı tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı. Olayın ardından yapılan açıklamalarda, sürücünün trajik kaybı üzerine derin bir üzüntü yaşandığı aktarıldı.