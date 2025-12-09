DOLAR
Karabük'te Seyir Halindeki Otomobilin Motorunda Yangın Söndürüldü

Karabük-Eskipazar yolunda Ali E. idaresindeki 45 HE 798 plakalı otomobilin motorunda çıkan yangın, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; araçta maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 14:55
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 14:55
Asit Köprüsü mevkiinde motor alev aldı, itfaiye hızlı müdahale etti

Karabük-Eskipazar kara yolu Asit Köprüsü mevkiinde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.

Sürücü Ali E.'nin kullandığı, plakası 45 HE 798 olan araçta, henüz belirlenemeyen nedenle motor kısmında alevler yükseldi. Alevleri fark eden sürücü aracını yol kenarına çekerek itfaiyeyi aradı.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahale sonucunda araçta maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

