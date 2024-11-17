DOLAR
34,42 0%
EURO
36,28 0%
ALTIN
2.837,38 0%
BITCOIN
3.116.961,93 0,21%

Karabük'te Su Kanalına Düşen Otomobilde Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Karabük'te su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralıların durumu ciddiyetini koruyor.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 20:14
Karabük'te Su Kanalına Düşen Otomobilde Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Karabük'te Su Kanalına Düşen Otomobilde Facia!

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kazada, 75 yaşındaki Tufan P. yönetimindeki 34 YA 8603 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Söğütlüçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak duble yolun ortasındaki su kanalına düştü.

Kaza ve Yaralılar

Kaza sonrası araç, kanaldaki beton menfeze çarparak durdu. Kaza sonucunda sürücünün yanı sıra Halime (72), Yıldız (75) ve Hüseyin P. (77) yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar sonrası sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen Tufan P. hayatını kaybetti. Diğer iki kadın yaralının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, ikisi...

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, ikisi kadın 3 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, ikisi...

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, ikisi kadın 3 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türk Hava Sahası Talebini Reddetti
2
Bakan Ersoy'dan Muazzez İlmiye Çığ'a Başsağlığı Mesajı
3
KKTC'nin 41. Kuruluş Yıl Dönümü Brüksel'de Coşku ile Kutlandı
4
İsrail Hapishanelerinde Filistinli Tutukluların Durumu: İşkence ve İhlaller
5
Madrid'deki Filistin Destek Gösterisinde Provokasyon Başarısız Oldu
6
Karabük'te Su Kanalına Düşen Otomobilde Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

Para gönderenlere müjde! Tüm ücretler ve saat sınırı kaldırıldı

Konut ve işyeri elektrik faturaları için Resmi Gazete’de yeni karar! 5 bin kwh ile sınırlandırıldı

Devlet Destek Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı: 252 Milyon Lira Ödeme Yapıldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!