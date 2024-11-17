Karabük'te Su Kanalına Düşen Otomobilde Feci Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

Karabük'te Su Kanalına Düşen Otomobilde Facia!

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen kazada, 75 yaşındaki Tufan P. yönetimindeki 34 YA 8603 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Söğütlüçeşme mevkisinde kontrolden çıkarak duble yolun ortasındaki su kanalına düştü.

Kaza ve Yaralılar

Kaza sonrası araç, kanaldaki beton menfeze çarparak durdu. Kaza sonucunda sürücünün yanı sıra Halime (72), Yıldız (75) ve Hüseyin P. (77) yaralandı. Olay yerine yapılan ihbar sonrası sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen Tufan P. hayatını kaybetti. Diğer iki kadın yaralının sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, ikisi kadın 3 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde su kanalına düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, ikisi kadın 3 kişi yaralandı.