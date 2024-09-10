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Karabük'te Su Samuru Balık Avlarken Görüntülendi

Safranbolu'da bir su samuru, avladığı balığı yerken kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 14:00
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 14:00
Karabük'te Su Samuru Balık Avlarken Görüntülendi

Karabük'te Su Samuru Avına Şahit Olundu

Karabük'ün gözde turistik bölgelerinden biri olan Safranbolu'da, bir vatandaş tarafından kaydedilen bu ilginç anlar, bölgenin doğal yaşamına dikkat çekiyor.

Doğada Yaşayan Su Samuru

Toprakcuma köyü yakınlarındaki bir hidroelektrik santralinin çevresinde avladığı balığı yerken görüntülenen su samuru, doğanın dengesini temsil eden sevimli bir canlı olarak karşımıza çıkıyor.

Görüntülerin Ortaya Çıkışı

Bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla su samurunun yediği balığı avlarken izledi. Bu anlar, hem su samurunun avcı yönünü göstermesi hem de doğaya olan hayranlığı pekiştirmesi açısından önemli bir film parçası oluşturdu.

Yerli halk, doğanın sunduğu bu eşsiz manzarayı ve su samurunun yaşamını daha yakından tanıma fırsatı buldu.

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