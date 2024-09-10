Karabük'te Su Samuru Balık Avlarken Görüntülendi

Karabük'te Su Samuru Avına Şahit Olundu
Karabük'ün gözde turistik bölgelerinden biri olan Safranbolu'da, bir vatandaş tarafından kaydedilen bu ilginç anlar, bölgenin doğal yaşamına dikkat çekiyor.
Doğada Yaşayan Su Samuru
Toprakcuma köyü yakınlarındaki bir hidroelektrik santralinin çevresinde avladığı balığı yerken görüntülenen su samuru, doğanın dengesini temsil eden sevimli bir canlı olarak karşımıza çıkıyor.
Görüntülerin Ortaya Çıkışı
Bir vatandaş, cep telefonu kamerasıyla su samurunun yediği balığı avlarken izledi. Bu anlar, hem su samurunun avcı yönünü göstermesi hem de doğaya olan hayranlığı pekiştirmesi açısından önemli bir film parçası oluşturdu.