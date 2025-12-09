DOLAR
Karabük'te Tartıştığı Babasına Ateş Eden 17 Yaşındaki Çocuk Gözaltında

Karabük'te Yenimahalle Anadolu Caddesi'nde tartıştığı babasına ateş eden 17 yaşındaki H.P.D. polis tarafından gözaltına alındı; evde silah ve mermiler bulundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 13:38
Karabük'te akşam saatlerinde Yenimahalle Anadolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki H.P.D. ile babası H.D. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.P.D., yanında bulunan silahla babasına ateş etti. H.D. kurşunlardan yara almadan kurtuldu.

Gözaltı ve inceleme

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. H.P.D. polis ekiplerince gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede detaylı inceleme yaptı.

Ele geçirilenler

Evde yapılan aramada bir pompalı tüfek, kuru sıkıdan bozma tabanca ile çeşitli mermi ve kartuşlar ele geçirildi.

