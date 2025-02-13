Karabük'te Tedavi Edilen Kızıl Şahin Doğaya Salındı

Karabük'te Kızıl Şahin Doğaya Salındı

Karabük'te güçten düşen kızıl şahin, başarılı bir tedavi sürecinin ardından doğasıyla buluştu. Doğada bitkin bir halde bulunan bu özel kuş, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Tedavi Süreci

Kızıl şahin, veteriner hekimlerin titiz çalışmaları ile tedavi edilerek eski sağlığına kavuştu. Yapılan bakım ve müdahale sonucunda, kuş yeniden doğal hayatına dönerken, ekipler bu anı büyük bir sevinçle karşıladı.

Doğaya Dönüş

Kızıl şahin, tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından doğaya başarıyla salındı. Bu tür koruma çalışmaları, yaban hayatın sürdürülebilirliği açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.