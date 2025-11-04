Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Gözaltı, 4 Milyon TL'lik Hareket

Karabük'te düzenlenen operasyonda tefecilik yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı; MASAK verileriyle son 1 yılda 4 milyon TL para hareketi belirlendi.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 16:59
Jandarma ve MASAK verileriyle 4 milyon TL'lik hareket tespit edildi

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele çalışması kapsamında, 2 şahsın tefecilik yaptığı belirlendi.

Yapılan araştırma ve MASAK verilerinin incelenmesi sonucu, şüphelilerin son bir yıl içinde toplam 4 milyon TL tutarında para hareketi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Karabük merkezde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilenler şöyle:

4 adet borç-alacak defteri, 18 adet borç notu, 81 adet boş senet, 2 adet kurusıkı tabanca, bu tabancalara ait 2 adet şarjör, 44 adet kurusıkı fişeği ve 1 cep telefonu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

