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Karabük'te Tefecilik Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Karabük'te tefecilik yaptıkları tespit edilen 2 zanlı, düzenlenen operasyonla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 16:19
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 16:55
Karabük'te Tefecilik Operasyonunda 2 Zanlı Tutuklandı

Karabük'te Tefecilik Operasyonu: 2 Gözaltı, 2 Tutuklama

Karabük'te, tefecilik suçlamasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlükleriyle, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, mali suçlarla mücadele kapsamında il genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda, Ş.Ö. ve A.G. isimli şahıslar, tefecilik suçu işledikleri tespit edilerek gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, bir tabanca, 50 tabanca mermisi, 27 hamiline senet, 47 boş senet, borçlulara ait ödeme planı, alacakların kaydedildiği ajanda ve çeşitli evraklar ele geçirildi.

Gözaltındaki işlemlerinin ardından Karabük Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, soruşturma çerçevesinde mağdur durumdaki 57 kişinin ifadeleri de alındı.

Karabük'te gerçekleştirilen bu operasyon, mali suçlarla etkili bir şekilde mücadele edilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Karabük'te tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin...

Karabük'te tefecilik yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramada, tabanca, 50 tabanca mermisi, 27 hamiline senet, 47 boş senet, borçlulara ait ödeme planı, alacakların yazılı olduğu ajanda ve evraklar ele geçirildi.

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