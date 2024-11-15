Karabük'te Tek Katlı Ev Yangını: Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Karabük'ün Safranbolu İlçesinde Korkutan Yangın

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Bağlarbaşı Mahallesi Alemdar Caddesi'nde bulunan Ömer Eken'in oturduğu tek katlı müstakil evde, belirtilmeyen bir sebepten yangın çıktı.

Yangına Müdahale Hızla Gerçekleşti

Yangın ihbarının ardından itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri, olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ancak yapılan müdahaleye rağmen, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Dumandan Etkilenen Kişi Hastaneye Sevk Edildi

Yangın sırasında dumandan etkilenen Ömer Eken, olay yerine gelen ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eken'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.