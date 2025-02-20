Karabük'te Temizlik İşçisinden Atatürk Duyarlılığı Kamerada

Karabük'te bir temizlik işçisi, yerdeki Atatürk portresini alarak Gümüşspor Derneği'ne astı. Görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 12:42
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 12:51
Karabük'te Temizlik İşçisinden Atatürk Duyarlılığı Kamerada

Karabük'te Temizlik İşçisinden Duyarlı Davranış

Karabük'te, Atatürk portresini yerden kaldıran temizlik işçisi Hasan Karakuş'un özverili davranışı, cep telefonuyla kaydedildi. Safranbolu Belediyesi'nde çalışan 47 yaşındaki Karakuş, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle güçlendirme çalışmaları yapılan Misak-ı Milli İlkokulu bahçesinde, yerde duvara yaslanmış bir Atatürk portresini fark etti.

Portreyi Alma ve Yeni Yeri

Karakuş, portreyi bulunduğu yerden alarak çöp kamyonunun koltuğuna koydu ve ardından Gümüşspor Derneği’nin duvarına astı. Yapılan bu hassas davranış, bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi ve sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

Karakuş'un Açıklamaları

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Karakuş gazetecilere yaptığı açıklamada, "Portreyi orada bırakmaya vicdanım el vermedi. Tabloyu aldım, temizledim, şimdi Gümüşspor Derneği'nin duvarında duruyor," dedi.

Belediye Başkanı'ndan Teşekkür

Karakuş'un bu duyarlı hareketi, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından da takdir edildi. Başkan Köse, Karakuş'a makamında bir teşekkür belgesi verdi.

Karabük'te, Atatürk portresini yerden kaldıran temizlik işçisinin hassasiyeti, cep telefonuyla...

Karabük'te, Atatürk portresini yerden kaldıran temizlik işçisinin hassasiyeti, cep telefonuyla kayıt altına alındı. Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, temizlik işçisi Hasan Karakuş'a makamında teşekkür belgesi verdi.

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