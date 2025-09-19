Karabük'te 'Terörsüz Türkiye' Toplantısı — Ertuğrul Gazi Konal Başkanlığında

Karabük'te "Terörsüz Türkiye: Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" buluşması

Ertuğrul Gazi Konal liderliğinde sürdürülen çalışma Karabük'te devam etti

Karabük'te MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal başkanlığında "Terörsüz Türkiye: Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Bulduk Özdemir, Muzaffer Gökmen ve Mustafa Çavuş ile partinin il teşkilatı katıldı. MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu ve partililerin de yer aldığı programda Konal, toplantıların kapsamına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı buluşmalar kapsamında yarın Ankara'da da bir toplantı yapılacağını bildirdi. Konal, programların Erzurum'da başladığını ve İstanbul, Tokat ile diğer illerde devam ettiğini belirterek, "Şu anda 18 ilde bu program sürdürülmektedir. 81 ili dolaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte de ilçe, mahalle ve köyleri dolaşacağız." dedi.

Milliyetçi ve ülkücü hareketin vatandaşın yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Konal, "Terörsüz Türkiye, bir devlet aklıdır. Sadece Milliyetçi Hareket Partisinin kendi projesi değildir. Bu problem, siyaset üstü problemdir." ifadelerini kullandı.

Konal, TBMM'de bir parti hariç bütün partilerin kurduğu komisyonun çalışmalarına da işaret ederek, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin komisyonlara iletileceğini söyledi: "Biz sadece siyasi olarak değil, herkesin hassasiyetini not alıp komisyonlara iletmek suretiyle inşallah Türkiye'nin bin yıllık kardeşlik sürecinin yeni inşasını yapacağız."

Süreci provoke etmek isteyenlerin algı yönetimlerine dikkat çeken Konal, "Ama hepsinin içi boş, mesnetsiz. Biz mesnetli şekilde gidiyoruz. Bizim aklımız, fikrimiz Türkiye. Milliyetçi Hareket Partisinin bu mevzudan oy kazancı veya kaybı gibi bir derdi yok. Bütün derdimiz evlatlarımıza, torunlarımıza güçlü Türkiye bırakmak, güçlü devlet bırakmak." diye konuştu.

Program kapsamında Konal ve beraberindekiler, Gaziler Derneği, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası ile Karabük Esnaf Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Heyet ayrıca Valilik, Şehit Aileleri Derneği, Özçelik-İş Sendikası ve Muhtarlar Derneği'ne de ziyaretlerde bulunacak.

