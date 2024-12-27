Karabük'te Tırın Şarampole Devrilme Anı Güvenlik Kamerasında

Karabük'te Tır Kazası Anı Kamerada

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, bir tırın şarampole devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Karabük-Ankara kara yolu üzerindeki Kemikli rampalarında meydana geldi.

Kontrolden Çıkan Tır Bariyere Çarptı

Bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde, L.A. idaresindeki yabancı plakalı tırın, önce yol kenarındaki bariyere çarptığı, ardından da şarampole devrilerek maddi zarara yol açtığı görülüyor.

Bu ani kaza, sürücü ve çevredeki vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturdu. Olay sonrası yol güvenliğiyle ilgili önlemler tekrar gündeme geldi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde şarampole devrilen tır bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde şarampole devrilen tır bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.