Karabük'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Karabük'te Trafik Kazası Yüzünden Yaralılar Var

Karabük'ün Ankara kara yolunda, hafif ticari araç ile bir otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay, Kemaloyman mevkisinde meydana geldi.

Kaza Detayları

H.G. yönetimindeki 78 ABM 071 plakalı hafif ticari araç ile B.E. idaresindeki 78 SS 908 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç da savrularak yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Yaralılar ve Müdahale

Kaza sonucu araç sürücüleri H.G. ve B.E. ile otomobilde bulunan İ.E. ve G.K. yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri hızla kaza yerine intikal etti. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Karabük'te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Karabük'te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Karabük'te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Karabük'te, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.